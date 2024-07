Der Jungfernflug der Rakete ist für Dienstag, den 9. Juli, zwischen 20.00 und 24.00 Uhr MESZ geplant.

Wenn am Dienstag Tausende von Menschen den Start der Ariane-6-Rakete in Französisch-Guayana verfolgen, wird die Europäische Weltraumorganisation aufatmen. Was ihr Generaldirektor Josef Aschbacher gegenüber "Euronews" als "Trägerraketen-Krise" bezeichnete, wird der Vergangenheit angehören.

Im Juli 2023, mit dem letzten Flug der Ariane 5, verlor Europa die Möglichkeit, den Weltraum zu erreichen. Und damit auch die Möglichkeit, Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen, ohne auf Dritte angewiesen zu sein. Zu den jahrelangen Verzögerungen beim Bau der Ariane 6, die mit technischen Problemen, dem Ausfall der Vega-C-Rakete und der Pandemie einhergingen, kamen der Abbruch der Beziehungen zu Russland und die Möglichkeit, Sojus-Raketen einzusetzen, hinzu.

"Mit dem Start der Ariane 6 erhalten wir den Zugang zum Weltraum für Europa zurück. Das ist wichtig", sagt Aschbacher vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana. "Bis Ende des Jahres planen wir die Rückkehr der Vega-C, und wir könnten in diesem Jahr weitere Mikro-Trägerraketen starten.

Wenn die Ariane 6 ein Erfolg wird, "wird sie die Widerstandsfähigkeit des europäischen Raumfahrtbereichs in einem geopolitischen Umfeld mit längerfristigen Risiken und Bedrohungen erhöhen", argumentiert Félix Arteaga vom Königlich Spanischen Institut Elcano. Es wird auch der Schlüssel dazu sein, "dass der europäische Industriesektor kurz- und mittelfristig mit anderen kommerziellen und staatlichen Satelliten konkurrieren kann".

In einer Zeit, in der die Raumfahrt boomt, wird der Start der neuen europäischen Trägerrakete es dem Kontinent ermöglichen, Satelliten für die Erdbeobachtung, Navigation, Kommunikation und auch für militärische Zwecke in die Umlaufbahn zu bringen.

Ariane 6 während der Vorbereitungen. S MARTIN/ ESA-CNES-ARIANESPACE-ArianeGroup / Optique video du CSG

Starts in den Händen von Elon Musk

In den letzten Jahren hat Europa diese Aufgabe an private Unternehmen wie SpaceX, das Unternehmen von Elon Musk, delegiert, das angesichts der Verzögerungen bei der Ariane 6 mehrere europäische Satelliten des Galileo-Programms ins All gebracht hat. Der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton sagte, er habe diese Entscheidung nur widerwillig getroffen. "Ich bin nicht zufrieden mit dem, was passiert ist. Aber ss gab Starts, die durchgeführt werden mussten, und der Zeitplan wurde nicht eingehalten", sagte er im November 2023.

"Europa ist sich zunehmend der Notwendigkeit bewusst, in bestimmten strategischen Bereichen autonomer zu sein", erklärt Matja Rencelj, Analyst am Europäischen Institut für Raumfahrtpolitik. "Wir wollen Satelliten zu unseren eigenen Bedingungen starten", betont er.

Aber vielleicht sind wir noch nicht so weit. Vor einigen Tagen hat die europäische Organisation für Wettersatelliten das Unternehmen von Musk für den Start eines ihrer Satelliten ausgewählt. "Diese Entscheidung ist auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen. Sie stellt unsere übliche Politik der Unterstützung europäischer Partner nicht in Frage", sagte EUMETSAT-Generaldirektor Phil Evans in einer Erklärung. Aschbacher bezeichnete die Entscheidung in einem Tweet als "überraschend", zumal sie nur wenige Tage vor dem Jungfernflug der Ariane 6 erfolgt.

Trotz dieses ersten Rückschlags liegen für die Zukunft der Ariane 6 bereits 30 Aufträge vor. 18 davon für den Start von Kuipers-Konstellationen, dem Projekt von Amazon, das das Internet in entlegene Gebiete bringen soll.

Laut Rencelj ist der Start der Ariane 6 ein erster Schritt in der europäischen Raumfahrtstrategie: "Die Trägerrakete ist schließlich ein Mittel zum Zweck, der darin besteht, unseren Ehrgeiz bei der Nutzung des Weltraums und seiner Verwendung zu steigern, natürlich zum Nutzen der europäischen Bürger und der europäischen politischen Entscheidungsträger."

Deshalb setzen sowohl die ESA als auch der Projektentwickler Arianegroup große Hoffnungen in ein Projekt, das auch private Satelliten ins All bringen soll. In Zukunft, so Aschbacher, "würden wir uns wünschen, dass kleinere oder auch größere Unternehmen ihre eigene neue Trägerrakete entwickeln.

Die ESA könnte dann "der feste Kunde sein und Startdienste von diesen Unternehmen kaufen. Sie würde also nach der Ariane 6 keine eigene Trägerrakete mehr entwickeln".

Die Ariane 6 ist das erste neue europäische Modell seit 30 Jahren. An ihrer Entwicklung waren dreizehn europäische Länder beteiligt, und sie kostete 4 Milliarden Euro.