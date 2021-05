Cerviche mit den besten Zutaten aus Lateinamerika

Richard Sandoval ist ein Koch, der immer wieder neue Wege geht und den Fusion Cuisine fasziniert. Der preisgekrönte Spitzenkoch war kürzlich in seinem eigenen Restaurant in Dubai zu Besuch, einem seiner 45 Restaurants, die er weltweit führt. In Dubai verzaubert er die internationalen Gäste in seinem Latino-Restaurant Toro Toro am liebsten mit mexikanisch-peruanischen Rezepten.

Der in Mexiko geborene Koch ist ein Verfechter der südamerikanischen Küche und gehört zu einer seiner weltweit bekanntesten Vertreter. Eine seiner Spezialitäten: eine an die zentralmexikanische Stadt Huauchinago angelehnte Ceviche. Sandovals Ceviche greift auch aus Zutaten zurück, die in Huauchinago selten sind und eher in Südamerika vorkommen. Grenzen spielen für den Spitzenkoch keine Rolle - im Gegenteil: er liebt die Kombinationen. Seine Cerviche ist stark von der peruanischen Küche beeinflusst.

Eine herrliche Cerviche euronews

Sein kulinarisches Mantra "alte Wege, neue Hände" scheint in diesem Rezept durch, in dem er ein klassisches Gericht genommen und seine eigene persönliche Note hinzugefügt hat. Eine spritzige Zitrusnote gibt seiner Version einen dynamischen Touch. Hier das Rezept für seine Cerviche:

90 g Wolfsbarsch, gewürfelt

2 g gehackter Koriander

5 g rote holländische Chilischoten

30 g Zwiebeln

30 g Süßkartoffeln (Zubereitung siehe unten)

80 g Leche de tigre (Zubereitung siehe unten)

30 g Avocado-Sauce (Zubereitung siehe unten)

10 g Cancha, gebraten

So schneidet man den Fisch richtig euronews

Die Zubereitung:

Wolfsbarsch mit Leche de Tigre, Zwiebelscheiben, Avocado und Orangensaft anrichten und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Sofort in einer gekühlten Schüssel servieren und mit Süßkartoffeln garnieren.

Er kommt schnell ins Schwärmen euronews

Zubereitung der Süßkartoffeln:

50 g Limettensaft

2 l Orangensaft

100 g Zucker

5 g Zimtstange

5 g Sternanis

1 kg Süßkartoffel, geschält und in Scheiben geschnitten

Kombinieren Sie alle Zutaten in einem Topf und bringen Sie sie zum Kochen. Kochen Sie, bis die Süßkartoffel durchgekocht ist. Süßkartoffel aus der Flüssigkeit nehmen und aufbewahren.

Zubereitung der Leche de tigre:

300 g Fischbrühe

700 g Limettensaft

60 g Knoblauch

40 g Ingwer

80 g Staudensellerie

200 g Felchen

250 g Weiße Zwiebel

5 g Korianderblatt

Salz nach Geschmack

Habanero-Chili

Alle Zutaten im Mixer pürieren und würzen. Abkühlen lassen und aufbewahren.

Zutaten aus vielen Ländern euronews

Zubereitung der Avocado-Sauce:

300 g Avocado

10 g Zitronensaft

35 g Koriander

2 g Serrano

4 g Salz

Geben Sie alle Zutaten in einen Mixer, pürieren Sie alles, bis eine schöne und weiche Textur entsteht, überprüfen Sie die Würzung und geben Sie es in eine Spritzflasche.

Viel Spaß beim Selberkochen!