Musik in Europa: Diese vier Festivals verwöhnen Ihren Sommer

In den Sommermonaten gibt es jede Menge Musikfestivals in Europa. Wir präsentieren Ihnen vier Events, die Sie auch bequem mit dem Zug erreichen können.

Eines der renommiertesten Musikfestivals Großbritanniens, das Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, steht vor der Tür. Doch das scheinbar einfallslose und stark von Männern dominierte Programm hat einige Fans dazu veranlasst, das Event in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Doch in Europa wimmelt es von Festivals, die Auswahl ist groß, und viele von ihnen sind gut mit dem Zug erreichbar, so dass der CO2-Fußabdruck überschaubarer ist. Wir präsentieren Ihnen zwei Festivals für diesen Sommer.

Kostenlos feiern auf dem Donauinselfest

Wien gilt seit längerem als eine der wichtigsten Musikmetropolen in Europa. Neben Klassischer Musik finden in österreichische Hauptstadt auch zahlreiche Veranstaltungen für zeitgenössische Musik statt.

In diesem Jahr feiert die Stadt das 40-jährige Bestehen des Donauinselfests (23.-25. Juni 2023), des größten Open-Air-Musikfestivals der Welt, das an drei Tagen rund drei Millionen Besucherinnen und Besucher anzieht. Die Teilnahme ist kostenlos.

Auf den insgesamt elf verschiedenen Open-Air-Bühnen gibt es am kommenden Wochenende etwa K-Pop und Afrobeats zu hören, dazu viele österreichische Bands sowie die britische Rocksängerin Bonnie Tyler.

CoolJazz an der Küste

Das portugiesische Fischerstädtchen Cascais, rund eine halbe Stunde von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon entfernt, ist bekannt für den "Charme an der Atlantikküste".

Den ganzen Juli über verwandelt sich der Ort am Meer in ein Zentrum für Live-Musik. Die Bühnen werden im Marechal-Carmona-Park aufgebaut, der einst ein Vergnügungspark für Könige und Aristokraten war. Die Gärten wurden auf dem Höhepunkt der Romantik angelegt und beherbergen Skulpturen antiker Götter und zeitgenössische Kunstwerke inmitten von Zierblumenbeeten.

Die Abende im Freien haben in diesem Jahr mit Künstler:innen, wie Norah Jones, Lionel Ritchie oder Van Morrison ein hochkarätiges Programm zu bieten.

Das Festival (8.-29. Juli 2023) legt auch einen Schwerpunkt auf weniger bekannte Jazzstile, darunter zeitgenössische Acts, New-Wave-Künstler:innen sowie Elektro. Auch traditionelle portugiesische Fado-Musik wird zu hören sein.

Die Veranstaltung hat auch ein nachhaltiges Versprechen abgegeben. Sie verspricht, jedes Jahr klimaneutral zu sein, einschließlich der Reisekosten aller Künstlerinnen und Künstler.

Festival der Freiheit

Die Budapester Óbuda-Insel, auch als Insel der Freiheit bekannt, wird im August zum Schauplatz eines sechstägigen Musikfestivals.

Auf dem Sziget Festival (10.-15. August 2023) treten in diesem Jahr unter anderem Billie Eilish, Lorde, Florence and the Machine und Sam Fender auf.

Wenn Sie mehrere Tage dort verbringen möchten, können Sie kostenlos zelten oder für etwas mehr Komfort ein Camping-Upgrade bezahlen. Die Veranstaltung bietet auch ein umfangreiches Workshop-Programm, das von Yoga bis zu Didgeridoo-Kursen reicht.

Das alternative Lollapalooza

Die US-Ausgabe mag zwar berühmter sein, aber seit 2015 hat sich das Lollapalooza in Berlin einen Namen gemacht.

Das Line-up ist jedes Jahr hochkarätig, bei der Veranstaltung in diesem Sommer (9.-10. September 2023) treten unter anderem Imagine Dragons, Aurora und Rina Sawayam auf.

Neben der Musik gibt es auch eine Menge anderes zu erleben. So können Sie etwa über einen Modemarkt schlendern, sich sein eigenes glitzerndes Festival-Outfit kreieren oder die grüne Oase der Nachhaltigkeit besuchen, um sich über Öko-Projekte und -Kampagnen zu informieren.