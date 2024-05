Von Euronews Travel

In der Region befinden sich berühmte französische Städte wie Toulouse, Nîmes und Montpellier.

Möchten Sie die Region Okzitanien für 10 € pro Tag mit dem Zug erkunden? Die lokalen Behörden haben einen neuen Bahnpass entwickelt, mit dem Reisende und Touristen unbegrenzt in den Nahverkehrszügen der Region fahren können.

Der Occitanie Rail Tour Pass gilt für den Nahverkehr im TER - 19 Bahnlinien, die alle Bahnhöfe in der Region Occitanie anfahren. Er kann jedoch nicht in Hochgeschwindigkeitszügen TGV, Intercité oder Nachtzügen benutzt werden.

Dort, wo es keine Zugverbindungen gibt, können die Fahrgäste mit den LiO-Bussen der Region gegen einen Aufpreis von 2 € pro Fahrt an ihr Ziel gebracht werden.

Mit dem Pass kann man zwei bis sechs Tage lang unbegrenzt reisen, und da es in den Regionalzügen keine reservierten Sitzplätze gibt, kann man ihn leicht in letzter Minute kaufen.

Wohin können Sie mit dem Occitanie Rail Tour Pass reisen?

In der Region Okzitanien befinden sich berühmte französische Städte wie Toulouse, Nîmes und Montpellier. Aber auch in der näheren Umgebung gibt es viele historische und schöne Orte, die Sie mit der Bahn besuchen können.

Steigen Sie in Narbonne aus dem Zug und besichtigen Sie die Kathedrale Saint-Just und Saint-Pasteur. Sie wurde zwischen 1272 und 1340 nach dem Vorbild nordfranzösischer Kathedralen erbaut. Die Gewölbedecken des einzigartigen Chors ragen bis zu 40 Meter in die Höhe.

In der malerischen Stadt Collioure können Sie das klare Wasser des Mittelmeers genießen. Ihre Architektur inspirierte Maler wie Matisse und Picasso. Kombinieren Sie das hervorragende gastronomische Angebot mit den berühmten AOC-Weinen von Banyuls-Collioure und genießen Sie die Occtinanie.

Die Occtinanie ist die größte Weinbauregion Frankreichs mit einem Anteil von 30 % an der gesamten Weinproduktion des Landes. Entlang des Schienennetzes der Occtinanie gibt es also noch viele weitere Orte, an denen Sie anhalten können, um edle Weine zu probieren.

Das Angebot an Rot-, Weiß- und Roséweinen ist breit gefächert und die Weinberge erstrecken sich von den Pyrenäen bis zu den Hängen der Cevennen. Der Charakter eines jeden Weins wird durch die geografischen Besonderheiten der Lage beeinflusst.

Südlich von Carcassonne finden Sie die Weine von Limoux, die sich durch die Verwendung der Rebsorte Mauzac auszeichnen. Fahren Sie von Montpellier aus mit dem Zug nach Norden, wo das heiße Mittelmeerklima und die kühlen Temperaturen in Cevanne die fruchtigen und würzigen Rotweine des Pic Saint Loup hervorbringen.

Wenn Sie in Toulouse Halt machen, sollten Sie unbedingt eine der besten Weinbars der Welt besuchen, die Le 5 Wine Bar im Herzen der "Rosa Stadt". Hier können Sie eine Vielzahl von Weinen aus der Region und von weiter her probieren.

In der Region Gers im Westen Okzitaniens wurde im 14. Jahrhundert der außergewöhnliche Armagnac-Branntwein geboren. Er wird aus Weißwein destilliert und reift in Eichenfässern, die ihm seinen einzigartigen Geschmack verleihen.

An jedem der 150 Bahnhöfe der Region, an denen Sie aussteigen, werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit einen spektakulären Wein aus der Region finden.