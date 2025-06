WERBUNG

Der Massentourismus bringt die meistbesuchten Orte Europas immer wieder an ihre Grenzen. Mit am stärksten betroffen sind Inseln.

Aufgrund ihrer begrenzten Fläche und der fragilen Infrastruktur treiben die Rekordbesucherzahlen die Wohnkosten in die Höhe und belasten die lokalen Dienstleistungen bis an die Grenzen.

In den letzten Jahren kam es auf den Inseln zu Protestaktionen, weil die Einwohner die Behörden aufforderten, sich endlich um sie zu kümmern.

BookRetreats.com hat untersucht, welche Inseln am stärksten überlastet sind und auf welchen ein nachhaltigerer Ansatz verfolgt wird.

Übertourismus ist besonders schädlich für kleine Regionen

"Der Tourismus hat viele europäische Inseln verändert, aber das Tempo und der Umfang sind nicht mehr tragbar", sagt Sean Kelly, Mitbegründer von BookRetreats.com.

"Wenn die lokalen Systeme überlastet sind und die Einheimischen verdrängt werden, ist das ein Zeichen dafür, dass sich etwas ändern muss. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns die Daten ansehen, verstehen, wo der Druck am größten ist, und anfangen, Reiseziele auszuwählen, die wirklich von unserer Präsenz profitieren können."

Die Website booking retreat analysierte die neuesten Daten der Europäischen Kommission und konzentrierte sich dabei auf die Anzahl der Übernachtungen in Touristenunterkünften pro Quadratkilometer (km2), ein Schlüsselmaß für die Tourismusdichte.

Diese Kennzahl zeigt, wie stark sich der Tourismus in kleinen Regionen konzentriert, was sich besonders auf Inseln auswirkt, wo Infrastruktur, Land und natürliche Ressourcen begrenzt sind.

Malta ist die Insel mit der höchsten Tourismusdichte in Europa

Mallorca mag zwar die meistbesuchte Insel Europas sein, aber kein Reiseziel vereint mehr Tourismus auf so engem Raum wie Malta.

Mit einer Fläche von nur 316 qkm ist Malta so klein, dass es fünfmal in London hineinpasst, und doch verzeichnet es mehr als 38.700 Übernachtungen pro qkm.

Der Druck ist auf der gesamten Inselgruppe spürbar, insbesondere an touristischen Hotspots wie der Blauen Lagune auf Comino, die im Sommer bis zu 12 000 Besucher pro Tag anzieht.

Mallorca ist vielleicht die meistbesuchte Insel Europas, doch kein anderes Reiseziel lockt auf so kleinem Raum mehr Touristen an als Malta. Calin Stan

Aufgrund des starken Drucks, den diese Zahlen auf Umwelt und Infrastruktur ausüben, haben die Behörden vor kurzem eine Obergrenze von 4.000 Besuchern pro Tag eingeführt, und nun ist eine Anmeldung erforderlich.

Trotz dieser offensichtlichen Probleme hat die Regierung Pläne angekündigt, die Gesamtzahl der Besucher bis 2034 auf 4,5 Millionen zu steigern.

Die Kanarischen Inseln leiden unter dem Übertourismus

Wie zu erwarten, folgt auf Malta eine Reihe spanischer Inseln.

Lanzarote, bekannt für seine schwarzen Strände, vulkanischen Pfade und ganzjährigen Sonnenschein, ist seit langem ein Magnet für Urlauber. Die Daten zeigen, dass auf dieser Insel inzwischen mehr als 21 600 Übernachtungen pro qkm verzeichnet werden.

Teneriffa verzeichnet 16.873 Übernachtungen, dicht gefolgt von Gran Canaria mit 16.709. Selbst Fuerteventura, das oft als ruhigeres Reiseziel angepriesen wird, rangiert auf Platz 12 der am stärksten frequentierten Inseln des Kontinents.

Obwohl der Tourismus rund 35 Prozent des kanarischen BIP ausmacht, sind viele Einwohner der Meinung, dass die Kosten des Massentourismus die Vorteile überwiegen.

Mit dem Herannahen des Sommers haben sich Proteste auf den Inseln ausgeweitet. Tausende sind auf die Straße gegangen, um eine Begrenzung der Besucherzahlen, strengere Kontrollen für Kurzzeitmieten und den Schutz der kanarischen Kultur zu fordern.

Auf den Balearen ist der Kippunkt erreicht

Seit Jahrzehnten ziehen Ibiza und Formentera mit ihrem türkisfarbenen Wasser und ihrem legendären Nachtleben Reisende an. Doch für die 170.000 Menschen, die diese Inseln ihr Zuhause nennen, ist das zuviel an Tourismus.

Das vergangene Jahr brachte einen Rekord von 3,7 Millionen Besuchern und eine weitere Saison mit steigenden Mieten, verstopften Straßen und überfüllten Stränden. Mit über 17.000 Übernachtungen pro qkm sind Ibiza und Formentera die überlaufensten Inseln der Balearen.

Die Einheimischen sind sich zwar einig, dass der Tourismus lebenswichtig ist, aber viele sagen, dass das Gleichgewicht verlorengegangen ist, was die Lebenshaltungskosten in die Höhe treibt und das Wohnen unerschwinglich macht.

Im April 2025 verabschiedete die Regionalregierung eine Reihe neuer Maßnahmen zur Eindämmung des Tourismus. Dazu gehören eine strengere Durchsetzung von Lizenzen für touristische Vermietungen und ein Verbot der Schaffung neuer Touristenunterkünfte in Mehrfamilienhäusern.

Besuchen Sie diese nordeuropäischen Inseln, die nachhaltigen Tourismus praktizieren

Trotz der düsteren Aussichten für viele europäische Inseln gibt es Dutzende von Beispielen für Reiseziele, an denen nachhaltiger Tourismus den Bewohnern zugute kommt.

Für Reisende, die bereit sind, sich in den Norden zu wagen, bietet Spitzbergen echte Ruhe in Europa. Mit nur 2,4 Übernachtungen pro qkm ist der arktische Archipel das am wenigsten überlaufene Inselziel auf dem Kontinent.

Spitzbergen ist vom norwegischen Festland aus zu erreichen. Im Sommer erstreckt sich die Mitternachtssonne über stille Gletscher und weite Fjorde und macht es zu einem der wenigen Orte in Europa, an dem man wandern, Kajak fahren oder einfach nur sitzen kann, ohne eine Menschenseele zu sehen.

Was Spitzbergen besonders einzigartig macht, ist seine Einstellung zum Tourismus.

Für Reisende, die bereit sind, sich in den Norden zu wagen, bietet Spitzbergen echte Ruhe in Europa. Jacek Urbanski

Mehr als zwei Drittel der Inselgruppe sind durch Nationalparks und Naturschutzgebiete geschützt. Eisbären, Polarfüchse und Rentiere laufen frei umher, während strenge Umweltvorschriften vorschreiben, wohin Besucher gehen dürfen und wie sie reisen.

Das Angebot an Unterkünften ist begrenzt, meist handelt es sich um traditionelle Hotels und kleine Herbergen in der Umgebung von Longyearbyen. Neueplanungen gibt es kaum.

Der Kreuzfahrttourismus, der hier einst auf dem Vormarsch war, wird jetzt neu überdacht. Da Norwegen seine Umweltvorschriften verschärft, wird in Zukunft auf kleinere, umweltfreundliche Expeditionskreuzfahrten statt auf große Schiffe gesetzt.

Åland in Finnland und das schwedische Gotland zählen ebenfalls zu den am wenigsten überlaufenen Inseln Europas und bieten langsamere, abenteuerlichere Alternativen fernab der üblichen Menschenmassen.

Eine griechische Insel, die den Übertourismus vermieden hat

Obwohl sie die fünftgrößte Insel Griechenlands ist, bleibt Chios bemerkenswert unauffällig.

Sie ist etwa so groß wie Lanzarote, hat aber rund 21.000 weniger Übernachtungen pro qkm.

Das ist zum Teil beabsichtigt. Chios ist dank seiner seltenen Mastixbäume, die nur an wenigen Orten auf der Welt wachsen, seit langem wirtschaftlich autark.

Ohne den Druck, einen groß angelegten Tourismus zu entwickeln, hat die Insel einen nachhaltigeren Ansatz gewählt und sich stattdessen auf kleine, familiengeführte Pensionen, umgebaute Steinhäuser und die Bewahrung ihres kulturellen Erbes konzentriert.

Dörfer wie Pyrgi und Mesta fühlen sich von der Zeit unberührt an, und die Strände sind zwar wunderschön, aber glücklicherweise nicht überlaufen. Die Natur wird hier respektiert, nicht verpackt, und das Ergebnis ist eine Art von Tourismus, der sich dem Ort anpasst, anstatt ihn umzuformen.

Andere griechische Inseln, die zu den am wenigsten überlaufenen Europas zählen, sind Euböa, Lesbos, Limnos, Ikaria und Samos.

Wenn Sie eine kanarische Insel besuchen möchten, entscheiden Sie sich für El Hierro

Am westlichen Rand der Kanaren gelegen, ist El Hierro Welten von den belebten Ferienzentren der Region entfernt. Mit nur 610 Übernachtungen pro qkm ist sie die am wenigsten überlaufene Insel Spaniens.

Auf der Insel leben weniger als 11.000 Menschen, und der Tourismus ist bewusst klein gehalten.

Es gibt keine Direktflüge nach El Hierro, so dass auf der Insel im Vergleich zum benachbarten Teneriffa nur wenige Besucher ankommen. Es gibt etwa 1.000 Gästebetten, meist in bescheidenen Pensionen und Landhäusern, und selbst das größte Hotel der Insel hat weniger als 50 Zimmer.

Die Landschaft ist rau und beeindruckend: Vulkanische Klippen, natürliche Schwimmbäder, uralte Wälder und Bauernhöfe im Hochland liegen alle in einem von der UNESCO anerkannten Biosphärenreservat.

Die Besucher kommen, um zu wandern, zu tauchen und abzuschalten, aber auch, um eine langsamere, bodenständigere Version des Insellebens zu erleben.

Seit sich der Tourismus auf El Hierro zu entwickeln begann, hat die Insel einen nachhaltigen Ansatz gewählt.

Anstatt nach Volumen zu streben, hat man sich auf Umweltschutz, Selbstversorgung und erneuerbare Energien konzentriert, mit dem Ziel, die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und bis 2050 emissionsfrei zu werden.

Der Tourismus auf El Hierro unterstützt auch traditionelle Wirtschaftszweige wie die Landwirtschaft, die 98 % aller auf den Kanarischen Inseln angebauten Ananas produziert, anstatt sie zu ersetzen.

Anderswo auf den Kanaren scheinen Inseln wie La Palma und La Gomera den schlimmsten Auswirkungen des Massentourismus zu entgehen, doch angesichts der steigenden Besucherzahlen auf dem gesamten Archipel wird das Zeitfenster für die Aufrechterhaltung dieses Gleichgewichts möglicherweise immer kleiner.