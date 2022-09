Elegant gekleidete Menschen schlendern zwischen Luxusautos hin und her. Manche berühren die barocken Formen des glanzlackierten Blechs, setzen sich in die Ledersitze, probieren elektrisch verstellbare Beinstützen und bewundern polierte historische Oldtimer. In Blenheim Palace, England, findet zum 17. Mal diese Luxusschau statt. Sogar von anderen Kontinenten reisen die Besucher an, um hier vom Unikat bis zum Taxi alles Fahrbare zu bestaunen.