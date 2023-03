In Tokio hat am 14. Februar die Kirschblütensaison begonnen, 10 Tage früher als üblich und damit so früh wie nur zweimal zuvor seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen. Die Temperaturen in der japanischen Metropole waren in den vergangenen Tagen für die Jahreszeit ungewöhnlich mild.

In Tokio hat am 14. Februar die Kirschblütensaison begonnen, 10 Tage früher als üblich und damit so früh wie nur zweimal zuvor seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen. Die Temperaturen in der japanischen Metropole waren in den vergangenen Tagen für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. Meteorologen bringen die immer früher einsetzende Blüte mit dem Klimawandel in Verbindung. Die offiziellen Aufzeichnungen reichen 70 Jahre zurück. So früh im Jahr sind die zarten weiß-rosa Blüten nach Angaben der Wetterbehörde nur 2021 und 2020 erschienen. Japans Sakura- oder Kirschblütensaison wird von Einheimischen und Besuchern gleichermaßen sehnsüchtig erwartet. Die offizielle Ankündigung des Saisonbeginns in Tokio wurde von großen Nachrichtenagenturen gemeldet und live im Fernsehen übertragen. Die Kirschblüte wird traditionell mit Hanami gefeiert, d. h. mit Picknicks und mitunter auch alkoholisierten Festen am Fuß der Bäume. Einheimische und Besucher lassen es sich nicht nehmen, sich mit Blüten und Kimono im Ueno-Park ablichten zu lassen. Sie mussten lange auf diese Freude verzichten. Wegen der Corona-Pandemie waren Kirschblüten-Feste untersagt. Die Touristen, die normalerweise zu dieser Jahreszeit ins Land strömen, blieben wegen der Grenzschließungen fern. Wer die Blütenpracht bewundern will, muss sich sputen: Die Blüte der allgegenwärtigen Sorte Somei-Yoshino, die mehr als 90 Prozent der in Japan gepflanzten Kirschbäume ausmacht, dauert nur etwa eine Woche. "Herzlichen Glückwunsch zur Blüte", rief am ersten Blütentag ein von der Schönheit überwältigter Besucher - und erntete begeisterten Applaus.