"Möge der Herr uns vor der Dürre bewahren"

Möge "der Herr uns helfen und uns vor dieser Dürre bewahren": Gläubige nehmen an der religiösen Prozession "El Abuelo" in der südspanischen Stadt Jaen teil, wo die Temperaturen bereits die 30-Grad-Marke überschreiten, und bitten um Regen, da die Wasserreservoirs des Landes knapp werden.

Das spanische und das portugiesische Festland haben im April Temperaturrekorde gebrochen, da beide Länder in einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle verwelken.

Die letzte "El Abuelo"-Prozession in Jaén, bei der um Regen gebeten wurde, fand nach Angaben der Diözese der Provinz im Jahr 1949 statt.

Temperaturrekorde in Spanien und Portugal

In Spanien und Portugal wurden im April neue Temperaturrekorde aufgestellt, beide Länder leiden unter einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle , die das Risiko von Waldbränden erhöht hat.

Das Quecksilber erreichte am Donnerstag auf dem Flughafen in der südspanischen Stadt Córdoba 38,8 Grad Celsius und übertraf damit den bisherigen Rekord von 38,6 Grad Celsius in der östlichen Stadt Elche, so das nationale Wetteramt AEMET.

Die ungewöhnlich frühe Hitzewelle wurde durch sehr heiße und trockene Luftmassen aus Afrika ausgelöst.

Die sengenden Temperaturen haben zu Warnungen vor der hohen Gefahr von Waldbränden und einer Verschärfung der Dürrebedingungen geführt, die einige Landwirte in Spanien bereits dazu veranlasst haben, in diesem Jahr nicht zu säen.

Die spanische Regierung kündigte an, dass sie ihre Kampagne zur Überwachung von Waldbränden am Freitag starten werde, anderthalb Monate früher als üblich, da die sengenden Temperaturen so früh einsetzten.

Das Innenministerium teilte mit, dass die örtlichen Feuerwehrteams verstärkt werden und die Waldbrände im ganzen Land kontinuierlich überwacht werden.

Nach Angaben des Europäischen Waldbrand-Informationssystems haben die Brände in Spanien in diesem Jahr bisher rund 54 000 Hektar Land verwüstet, verglichen mit knapp über 17 000 Hektar im gleichen Zeitraum des Jahres 2022.

Im vergangenen Jahr erlebte Spanien das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, und nach UN-Angaben sind fast 75 Prozent des Landes aufgrund des Klimawandels von Wüstenbildung bedroht.

Die Wasserreservoirs des Landes haben nur noch die Hälfte ihrer Kapazität, und die Bauerngewerkschaft COAG sagt, dass 60 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen aufgrund mangelnder Niederschläge "ersticken".

Spanien ist der weltweit größte Exporteur von Olivenöl und eine wichtige Quelle für Obst und Gemüse in Europa.

Experten sagen, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel die Intensität und Häufigkeit von extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen, Dürren und Waldbränden erhöht.