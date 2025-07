Video. Unwetter in Mexiko: Mindestens 16 Tote durch Hurrikan "John"

Am Dienstag ist ein Hurrikan der Stärke 3 in Mexiko auf Land getroffen. Er verursachte in den Bundesstaaten Guerrero, Oaxaca und Michoacán heftige Regenfälle.

Laut Angaben der mexikanischen Behörden verloren wegen des Hurrikans “John” mindestens 16 Menschen ihr Leben. Im Bundesstaat Guerrero gab es 15 Todesopfer, ein weiterer Mensch kam im Bundesstaat Oaxaca ums Leben.

Nun sind viele Menschen im Land damit beschäftigt, ihre Häuser zu reparieren und das Wasser, das in viele Häuser eingedrungen ist, zu beseitigen.