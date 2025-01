Video. Eiskreuze bereit für das Dreikönigsfest

In Rumänien stellen Dorfbewohner in Rãucesti mit Kettensägen beeindruckende, zwei Meter hohe Kreuze her, während in Galati örtliche Kunsthandwerker 40 kg schwere Eiskreuze schnitzen.

Am Dreikönigstag versammeln sich die Gläubigen an der Donau zur Weihe des heiligen Wassers und zu einer Tradition, bei der junge Teilnehmer in den Fluss springen, um das vom Erzbischof geworfene Kreuz zu fangen.

Mit den höheren Temperaturen werden jetzt moderne Techniken eingesetzt, um die Kreuze aus Eis zu schnitzen.