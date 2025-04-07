Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
SCREENSHOT - Massive Waldbrände in Dhading bedrohen Dörfer
No Comment

Video. Brände wüten in Nepal und bedrohen Dörfer und wichtige Infrastruktur

Zuletzt aktualisiert:

Waldbrände, die durch Zentralnepal fegen, bedrohen die Menschen und ihre Lebensgrundlagen.

In Teilen Nepals wüten weiterhin Waldbrände. Der Distrikt Dhading gehört zu den am stärksten betroffenen Regionen. Die Gemeinschaftswälder in der Region brennen seit vier aufeinanderfolgenden Tagen. Aufgrund der Brände sind die nahegelegenen Siedlungen in ernsthafter Gefahr.

Die steigenden Temperaturen haben neue Ausbrüche entfacht, unter anderem in Jyamire Pakha der Stadtverwaltung Nilkantha. Das Feuer im Ashu-Wald hat sich schnell ausgebreitet, Wasserleitungen beschädigt und Viehunterkünfte sowie gelagertes Brennholz zerstört.

Die Einheimischen haben das Forstamt dafür kritisiert, nicht zu handeln.

Aufgrund der Brände brannten Wälder in Sindhuli, was wiederum die Luftverschmutzung enorm verstärkte. Brände entlang beider Seiten des BP Highways haben die Reisegefahren erhöht, da Flammen Kiefern- und Salwälder entlang der Strecke Banepa-Sindhuli-Bardibas vernichten.

