Video. Trumps Zölle könnten zu harter Nuss für deutsche Werkstätten werden

Die Zölle von US-Präsident Donald Trump drohen zu einer harten Nuss zu werden – und das an einem unerwarteten Ort: Eine kleine Firma, deren Fabrik tief in den Hügeln Ostdeutschlands liegt und handgefertigte Nussknacker herstellt, die von amerikanischen Sammlern begehrt sind.

Neben klassischen Figuren wie einer Vielzahl von Weihnachtsmännern, Scrooge und dem Verrückten Hutmacher sind speziell amerikanisch inspirierte Sammlerstücke ein fester Bestandteil bei Steinbach Volkskunst.

Es gibt Onkel Sam, die Freiheitsstatue und Micky Maus.

Diese Woche entsteht in Steinbachs Fabrik am Rande der kleinen Stadt Marienberg, nahe der tschechischen Grenze, eine limitierte Auflage mit dem Titel „Resolute Desk of the President“, die eine sitzende Trump-ähnliche Figur zeigt, die eine „Präsidialproklamation“ unterzeichnet.