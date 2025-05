Video. Gaza-Wohltätigkeitsküchen stehen kurz vor dem Zusammenbruch, da die Hilfsblockade anhält

Dutzende Palästinenser versammelten sich am Mittwoch in Wohltätigkeitsküchen in Deir al Balah und Nuseirat, um vielleicht ihre einzige Mahlzeit des Tages zu bekommen, da die Lebensmittelvorräte unter einer fast zweimonatigen israelischen Blockade knapp werden.

„Es ist nichts mehr übrig“, sagte eine vertriebene Frau. „Wenn diese Küchen schließen, haben wir keinen Ort, an den wir uns wenden können.“

Die seit Anfang März geltende Blockade hat alle Importe, einschließlich Lebensmittel und Medizin, gestoppt.

Israel sagt, die Maßnahme ziele darauf ab, Hamas unter Druck zu setzen, Geiseln freizulassen. Unterdessen warnen Hilfsorganisationen vor einer zunehmenden Hungersnot, da inzwischen tausende Kinder unterernährt sind.