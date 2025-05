Video. Prag feiert VE-Day mit Nachstellung des Aufstands von 1945 gegen Nazis

In Prag wurde am Donnerstag der Tag des Sieges mit einer groß angelegten Nachstellung des Prager Aufstands von 1945 gegen die Nazis gefeiert. Rund vierhundert Menschen in historischen Uniformen und mit authentischen Waffen stellten die Szenen des städtischen Krieges nach, die die Befreiung der Stadt markierten. Auch originale Militärfahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg waren dabei. Die Veranstaltung fand im Stadtteil Nusle statt, wo einige der blutigsten Kämpfe zwischen Prager Widerstandskämpfern und den besetzenden Nazitruppen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs stattfanden.