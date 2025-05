Video. Haustiere posieren stilvoll bei der Met-inspirierten Pet Gala in New York

Die Schauspielerin Rachel Pizzolato moderierte die Veranstaltung GH On The Park, bei der Hunde in Mode inspiriert von prominenten Looks auf dem roten Teppich zu sehen waren.

Highlights waren unter anderem LaLa, der Pomeranian, gestylt als Diana Ross, Dusty, der Pomeranian, als Colman Domingo und Suki, der Chinesische Schopfhund, als Shakira.

Die Pet Gala wurde von Anthony Rubio Designs organisiert und ist eine gemeinnützige Veranstaltung. Die Einnahmen gehen an das AKC Museum of the Dog, das die größte Sammlung hundebezogener Kunstwerke der Welt beherbergt.