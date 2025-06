Video. Längere Schlangen für Lebensmittel in Gaza wegen steigender Hungersnot

In Gaza-Stadt ziehen sich die Schlangen endlos vor provisorischen Küchen. Mitten in den Trümmern des Krieges berichten die Bewohner, dass sie seit Tagen keine richtige Mahlzeit mehr hatten. Eltern, die leere Töpfe in den Händen halten, warten auf eine Kelle Suppe, die vielleicht die einzige Mahlzeit für ihre Kinder sein wird.

Viele Familien, wie die von Dina Jendiya, sind vollständig auf Lebensmittelverteilungen angewiesen. Sie fürchten, dass ihre Kinder verhungern könnten, wenn die Hilfe stoppt.

Seit Beginn des Krieges im letzten Oktober sind die Lebensmittelpreise stark gestiegen. Ein Kilo Mehl kostet bis zu zehnmal so viel wie sonst. Hilfe ist knapp und die Verzweiflung wächst.

Unterdessen trafen israelische Granaten Zelte in Khan Younis, wobei mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden. Die Krankenhäuser sind überlastet, unter den Verletzten sind auch Kinder. Das medizinische Personal warnt, dass sie kaum noch zurechtkommen.