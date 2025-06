Video. Kriegs- und Versorgungsnot prägen Eid al-Adha in Gaza

Eid al-Adha gedenkt der Hingabe des Propheten Ibrahim an Gott und wird normalerweise mit Familientreffen, Opfern von Nutztieren und Spenden an die Armen gefeiert. In den überfüllten Flüchtlingslagern im Gazastreifen kämpfen die Familien jedoch ums Überleben. Kinder im Küstengebiet Muwasi sprachen Gebete neben Gehegen mit Schafen und Ziegen, obwohl sich die meisten Familien kein Opfer leisten konnten. "Dieses Jahr kann ich nicht einmal Brot bereitstellen," sagte Abdel Rahman Madi. Mit über zwei Millionen Vertriebenen und knapper Hilfe suchen viele wie Hala Abu Nqeira jetzt nach Mehl statt nach Süßigkeiten und neuer Kleidung.