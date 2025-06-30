Video. Rund 100.000 marschierten bei Budapest Pride und trotzten dem Regierungsverbot

Rund 100.000 Menschen marschierten am Samstag bei der 30. Pride-Parade in Budapest. Sie trotzten einem Regierungsverbot und Polizeibefehlen. Die Organisatoren nannten es das größte LGBTQ+-Event Ungarns.
Trotz Androhung von Geldstrafen und Polizeiaufsicht versammelten sich die Teilnehmer, um gegen Premierminister Orbáns Vorgehen gegen LGBTQ+-Rechte zu protestieren.
Die Parade, die durch ein Gesetz im März für illegal erklärt wurde, wurde vom Bürgermeister der Stadt als kommunale Veranstaltung unterstützt.
Viele sahen den Marsch als Zeichen für Demokratie und als wachsenden Widerstand gegen Orbáns Politik.