Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Teilnehmer versammeln sich während des Budapest Pride-Marsches in Budapest, Ungarn
No Comment

Video. Rund 100.000 marschierten bei Budapest Pride und trotzten dem Regierungsverbot

Zuletzt aktualisiert:

Rund 100.000 Menschen trotzten beim 30. Pride-Parade in Budapest einem Regierungsverbot, um gegen Premierminister Orbáns Vorgehen gegen LGBTQ+-Rechte zu protestieren.

Rund 100.000 Menschen marschierten am Samstag bei der 30. Pride-Parade in Budapest. Sie trotzten einem Regierungsverbot und Polizeibefehlen. Die Organisatoren nannten es das größte LGBTQ+-Event Ungarns.

Trotz Androhung von Geldstrafen und Polizeiaufsicht versammelten sich die Teilnehmer, um gegen Premierminister Orbáns Vorgehen gegen LGBTQ+-Rechte zu protestieren.

Die Parade, die durch ein Gesetz im März für illegal erklärt wurde, wurde vom Bürgermeister der Stadt als kommunale Veranstaltung unterstützt.

Viele sahen den Marsch als Zeichen für Demokratie und als wachsenden Widerstand gegen Orbáns Politik.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG