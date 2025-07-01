Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Angehörige und Unterstützer von Geiseln, die von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden, protestieren am Dienstag, den ersten Juli zweitausendfünfundzwanzig, vor dem Büro des Premierministers in Jerusalem.
No Comment

Video. Geisel-Familien fordern Abkommen wegen wachsendem Druck auf Israel

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Dutzende Demonstranten, darunter Angehörige von Geiseln, versammelten sich am Dienstag vor dem Büro des israelischen Premierministers in Jerusalem und drängten auf eine Vereinbarung, um den Krieg in Gaza zu beenden.

Der Protest findet im Vorfeld des Treffens zwischen dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und dem US-Präsidenten Donald Trump am kommenden Montag statt. Der Druck, einen Waffenstillstand zu erreichen und die Geiseln nach Hause zu bringen, wächst.

„Wir brauchten sie schon vor langer Zeit zu Hause“, sagte Ella Creme, die ein Schild mit dem Namen ihres vermissten Familienmitglieds hielt. „Dieser Krieg muss enden. Deshalb bin ich hier.“

Josef Gal, der sich aus Solidarität anschloss, sagte: „634 Tage, es ist einfach schwer für mich zu glauben... ich fühle, dass ich etwas tun muss.“

Der von der Hamas geführte Angriff am 7. Oktober 2023, der den aktuellen Krieg auslöste, tötete etwa 1.200 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, und führte dazu, dass 251 weitere als Geiseln genommen wurden. Seitdem wurden mehr als 56.000 Palästinenser getötet, so das Gesundheitsministerium von Gaza.

