Video. Geisel-Familien fordern Abkommen wegen wachsendem Druck auf Israel

Der Protest findet im Vorfeld des Treffens zwischen dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und dem US-Präsidenten Donald Trump am kommenden Montag statt. Der Druck, einen Waffenstillstand zu erreichen und die Geiseln nach Hause zu bringen, wächst.
„Wir brauchten sie schon vor langer Zeit zu Hause“, sagte Ella Creme, die ein Schild mit dem Namen ihres vermissten Familienmitglieds hielt. „Dieser Krieg muss enden. Deshalb bin ich hier.“
Josef Gal, der sich aus Solidarität anschloss, sagte: „634 Tage, es ist einfach schwer für mich zu glauben... ich fühle, dass ich etwas tun muss.“
Der von der Hamas geführte Angriff am 7. Oktober 2023, der den aktuellen Krieg auslöste, tötete etwa 1.200 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, und führte dazu, dass 251 weitere als Geiseln genommen wurden. Seitdem wurden mehr als 56.000 Palästinenser getötet, so das Gesundheitsministerium von Gaza.