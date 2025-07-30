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SCREENSHOT - Palästinensischer Junge trauert um seinen Vater, mindestens 46 Tote bei israelischen Angriffen
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Video. Trauernder Junge in Gaza weint um seinen Vater, der nahe Hilfsstelle starb

Zuletzt aktualisiert:

Der dreizehnjährige Ahmad Zayed bricht in Gaza-Stadt zusammen, während er um seinen Vater trauert, einen der Dutzenden, die bei israelischen Angriffen und Schusswechseln im Gazastreifen getötet wurden.

Mindestens 46 Palästinenser wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen bei israelischen Luftangriffen und Schüssen im gesamten Gazastreifen getötet, so die örtlichen Krankenhäuser. Medizinische Beamte sagten, dass mehr als 30 der Toten humanitäre Hilfe suchten, als sie erschossen oder getroffen wurden.

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Im Norden berichtete das Shifa-Krankenhaus, dass 12 Menschen in der Nähe des Zikim-Übergangs erschossen wurden, als sie sich für Hilfe sammelten. Weitere 13 wurden bei Angriffen auf Jabaliya, Beit Lahiya und Beit Hanoun getötet.

Im Süden erhielt das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis 17 Leichen aus der Nähe des Moraj-Korridors und eine von einem Angriff auf ein Zelt. In Nuseirat wurden laut Awda-Krankenhaus vier Menschen in der Nähe einer Hilfsstelle getötet.

Die israelischen Behörden haben sich zu den Berichten nicht geäußert.

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