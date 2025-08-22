Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un trifft hochrangige Kommandanten, die in der russischen Region Kursk stationiert sind, im Hauptquartier des Zentralkomitees der Arbeiterpartei in Pjöngjang am 20. August 2025.
No Comment

Video. Kim Jong Un leitet Zeremonie für Truppen, die in der Ukraine kämpften

Zuletzt aktualisiert:

Nordkoreas Führungspersönlichkeit Kim Jong Un leitete am Freitag in Pjöngjang eine Zeremonie, um Truppen zu ehren, die in der Ukraine kämpften und um der Gefallenen zu gedenken, berichten staatliche Medien.

Die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur berichtete, dass Kim "Heldentitel" an Soldaten und Kommandeure verlieh, die an der Seite der russischen Streitkräfte in der Grenzregion Kursk gekämpft haben. Medaillen wurden neben Porträts der Gefallenen platziert, die als "Märtyrer" bezeichnet wurden.

In seiner Rede lobte Kim ihren "standhaften Kampf und edlen Opfermut".

Südkoreanische Beamte schätzen, dass seit dem letzten Herbst etwa 15.000 nordkoreanische Truppen nach Russland entsandt wurden, zusammen mit Artillerie und ballistischen Raketen. Beamte warnen, dass Pjöngjang im Gegenzug möglicherweise Wirtschaftshilfe und fortschrittliche Waffentechnologie erhalten könnte, was Kims Nuklearprogramm stärken würde.

