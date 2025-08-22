Video. Kim Jong Un leitet Zeremonie für Truppen, die in der Ukraine kämpften

Die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur berichtete, dass Kim "Heldentitel" an Soldaten und Kommandeure verlieh, die an der Seite der russischen Streitkräfte in der Grenzregion Kursk gekämpft haben. Medaillen wurden neben Porträts der Gefallenen platziert, die als "Märtyrer" bezeichnet wurden.
In seiner Rede lobte Kim ihren "standhaften Kampf und edlen Opfermut".
Südkoreanische Beamte schätzen, dass seit dem letzten Herbst etwa 15.000 nordkoreanische Truppen nach Russland entsandt wurden, zusammen mit Artillerie und ballistischen Raketen. Beamte warnen, dass Pjöngjang im Gegenzug möglicherweise Wirtschaftshilfe und fortschrittliche Waffentechnologie erhalten könnte, was Kims Nuklearprogramm stärken würde.