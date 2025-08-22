Video. Butterfigur von Princess Kay auf Staatsmesse enthüllt

Die 20-jährige aus Waverly wurde am Mittwoch zur 72. Prinzessin Kay der Milchstraße gekrönt und begann ihre Rolle als Botschafterin für die 1.800 Milchviehbetriebe des US-Bundesstaates.
Gekleidet in eine Tiara und eine Schärpe über ihrem Mantel, beschrieb sie den Moment als „unwirklich“ und erinnerte sich an die Zeit ihrer Mutter als Finalistin im Jahr 1996. Kulzer erzählte, dass die Butterfigur ihrer Mutter mit demselben Messer geschnitzt worden sei, das auch heute noch im Butterstand verwendet wird.
Jede der zehn Finalistinnen wird ihre Porträts live vor den Messebesuchern modellieren lassen und später ihre Butterköpfe mit nach Hause nehmen.