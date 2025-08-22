Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Bildhauer Gerry Kulzer schnitzt am Donnerstag, dem 21. August 2025, auf der Minnesota State Fair in Falcon Heights, Minnesota, das Abbild von Malorie Thorson aus einem Butterblock.
No Comment

Video. Butterfigur von Princess Kay auf Staatsmesse enthüllt

Zuletzt aktualisiert:

Malorie Thorson trotzte einer kalten Kabine, während Bildhauer Gerry Kulzer ihr Abbild aus einem 41-Kilogramm-Block Butter schnitzte. Dies ist eine 60-jährige Tradition auf der Minnesota State Fair.

Die 20-jährige aus Waverly wurde am Mittwoch zur 72. Prinzessin Kay der Milchstraße gekrönt und begann ihre Rolle als Botschafterin für die 1.800 Milchviehbetriebe des US-Bundesstaates.

Gekleidet in eine Tiara und eine Schärpe über ihrem Mantel, beschrieb sie den Moment als „unwirklich“ und erinnerte sich an die Zeit ihrer Mutter als Finalistin im Jahr 1996. Kulzer erzählte, dass die Butterfigur ihrer Mutter mit demselben Messer geschnitzt worden sei, das auch heute noch im Butterstand verwendet wird.

Jede der zehn Finalistinnen wird ihre Porträts live vor den Messebesuchern modellieren lassen und später ihre Butterköpfe mit nach Hause nehmen.

