SCREENSHOT - Viola Lippitsch gewinnt Pump Foil Weltcup; Eden Finander führt bei den Männern
No Comment

Video. Pump Foil World Cup: Siege für Lippitsch und Finander

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Die Österreicherin Viola Lippitsch wurde bei der ersten Pump Foil Weltmeisterschaft am Lakeventure in Ebensee zur Gesamtsiegerin gekrönt. Mit 17 Jahren sicherte sie sich den Sieg in heimischen Gewässern.

Durch ihre konstanten Ergebnisse während der Saison, darunter der dritte Platz im Finale, sicherte sich Lippitsch den Titel.

Sarah Spalinger aus der Schweiz gewann das letzte Rennen. Katrin Kolo wurde in der Gesamtwertung Zweite, Spalinger Dritte.

Bei den Männern dominierte Eden Finander aus der Schweiz. Er gewann sowohl die Gesamtwertung als auch das Finale am Traunsee.

Rob von Roll, ebenfalls aus der Schweiz, belegte den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Der Österreicher Jurij Schneider sicherte sich den dritten Platz. Die neue Tour endete nach sieben globalen Events.

