Papst Leo XIV (Mitte) jubelt mit Großbritanniens König Charles der Dritte im St.-Damasus-Hof im Vatikan.
No Comment

Video. König Charles und Königin Camilla beten mit dem Papst im Vatikan

Zuletzt aktualisiert:

König Charles und Camilla beteten am Donnerstag mit Papst Leo XIV. in der Sixtinischen Kapelle. Ein Zeichen der Einheit zwischen Anglikanern und Katholiken.

Zum ersten Mal seit der Reformation beteten die Oberhäupter beider Kirchen gemeinsam. Das historische Treffen stand symbolisch für ein erneuertes Bekenntnis zu Versöhnung und Dialog nach Jahrhunderten der Spaltung.

Vor dem von Michelangelo gemalten Jüngsten Gericht nahm das Königspaar an einem ökumenischen Gottesdienst teil. Neben ihnen standen der anglikanische Erzbischof von York und Papst Leo XIV. Musikalisch wurde die Zeremonie vom Chor der Sixtinischen Kapelle und den mitgereisten königlichen Chören aus Windsor Castle und St. James's Palace gestaltet. Anglikanische und katholische Traditionen verschmolzen zu einem gemeinsamen Ausdruck von Glauben und Harmonie.

Der Besuch war ursprünglich für Anfang des Jahres geplant. Er wurde nach der Erkrankung und dem anschließenden Tod von Papst Franziskus verschoben. Er findet in einem schwierigen Moment für die britische Königsfamilie statt. Die öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich erneut auf die Verbindungen von Prinz Andrew zu Jeffrey Epstein. Auslöser war die Veröffentlichung der Memoiren einer von Epsteins Anklägerinnen. Für Charles bot die Gelegenheit in dieser turbulenten Phase einen seltenen Moment der Besinnung und des Zusammenhalts.

