Video. Hongkong: Trauernde stehen nach tödlichem Brand in Tai Po Schlange

Im Hongkonger Bezirk Tai Po standen Tausende Trauernde in einer Schlange von fast zwei Kilometern. Sie ehrten die Opfer des Brandes im Wang Fuk Court.
Anwohner trugen Blumen, verneigten sich schweigend und besuchten Gedenkorte in allen 18 Bezirken.
Der Hong Kong Jockey Club ließ die Rennen in Sha Tin als Zeichen des Respekts ohne Publikum stattfinden. Die Einnahmen kommen betroffenen Familien zugute.
An der Feuerwache Sha Tin nehmen die Beileidsbekundungen für den ums Leben gekommenen Feuerwehrmann weiter zu. Lokale Verbände starten Spendenaktionen für seine Familie.