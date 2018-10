Kürbis-Regatta: Bespritzen des Gegners erlaubt

Auf dem Krewelshofer See bei Lohmar in der Eifel ist zum dritten Mal die Kürbis-Regatta ausgetragen worden. In ausgehöhlten Riesenkürbissen wagten sich die Teilnehmer auf das Wasser. Auch gegenseitiges Bespritzen mit dem Paddel war erlaubt. Die Kürbisse werden extra für die Regatta angebaut und müssen mindestens 250 Kilogramm wiegen, damit sie als Kanu tauglich sind. Die Strecke ist 35 Meter lang. Es gab Preisgelder zwischen 50 und 300 Euro. Aber auch für die, die leer ausgingen, galt: Spaß hat es gemacht!