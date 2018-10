Let's dance: Junckers flotte Tanzeinlage

Nach der Dancing Queen der King of Rhythm: In Brüssel baute EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Tanzeinlage ein, bevor er zum Rednerpult trat. Die Anwesenden verstanden die Anspielung und quittierten sie mit lautem Gelächter.

Juncker hatte die britische Premierministerin Theresa May nachgemacht. Diese hatte bei einem Besuch in Südafrika mit Schulkindern getanzt und für ihre rhytmische Einlage in den sozialen Netzwerken zahlreiche höhnische Kommentare geerntet.

Um ihre gespaltene konservative Partei hinter sich zu einen und für einen weichen EU-Austritt zu gewinnen, schunkelte sie beim Jahrestreffen der Tories in der vergangenen Woche zu Abbas Dancing Queen selbstironisch vor dem Mikrophon. Erst die Körpersprache, dann die Botschaft.

Welcher Politiker tanzt als nächstes aus der Reihe?