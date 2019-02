Nicht trinken, keine Hände waschen: Warnung vor Wasser in Heidelberg

Zunächst hatte es nur eine Warnung in einem Vorort von Heidelberg – in Dossenheim – gegeben. Doch inzwischen gibt es eine amtliche Gefahrenmeldung für den Landkreis und die Stadt Heidelberg, kein Leitungswasser zu trinken. Sogar zum Händewaschen und Duschen sollten die Bewohner das Wasser nicht verwenden.

Auch die Bundespolizei Baden-Württemberg warnte auf Twitter.

Am Morgen waren aus der Gemeinde Dossenheim und mehreren Stadtteilen Heidelbergs Meldungen bei der Stadt eingegangen. Das Wasser sei blau verfärbt, erklärte Rainer Schwertz, Leiter des Gesundheitsamtes am Nachmittag in einer Pressekonferenz.

„Es zeigte sich, dass die Verfärbung des Trinkwassers einem Versorgungspunkt zuzuordnen war“, erklärte Schwertz. Man habe das entsprechende Wasserwerk stillgelegt.

Die Warnungen an die Bevölkerung seien eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Uns sind bislang zum Glück keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen in der Bevölkerung gemeldet worden. Proben sind genommen worden. Die werden zurzeit analysiert.“ Die ersten Ergebnisse erwarte er in den kommenden Stunden.

Die Feuerwehr fährt mit Lautsprecherwagen durch die Straßen von Heidelberg. Und in den Geschäften kaufen die Leute Trinkwasser ein.