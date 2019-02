Ruhani lässt Außenmnister Sarif nicht gehen

Nach der Rücktrittsankündigung des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif hat Präsident Hassan Ruhani das Rücktrittsgesuch formal abgelehnt. In einem Schreiben forderte Ruhani Sarif auf, die Arbeit wieder aufzunehmen. Ein Rücktritt sei nicht im Interesse des Landes.

Auslöser für den Rückzug war nach offiziellen Angaben, dass Sarif zu einem Treffen zwischen Ruhani und dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad nicht eingeladen wurde. Dabei habe es sich aber nur um einen protokollarischen Fehler gehandelt haben.

Beobachter vermuten, dass Ruhani das Rücktrittsgesuch ablehnte, weil für den erfahrenen Diplomaten kein gleichwertiger Ersatz zur Verfügung steht.

Inzwischen ist Sarif zurück im Amt. Er nahm am Mittwoch zusammen mit Ruhani an einem Treffen mit dem armenischen Ministerpräsidenten Niko Paschinjan im Präsidentenamt in Teheran teil.