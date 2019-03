Thea und Thomas Gottschalk trennen sich nach 47 gemeinsamen Jahren

Das Ehepaar Thea und Thomas Gottschalk war seit 42 Jahren verheiratet - jetzt haben sie sich getrennt. Kennengelerrnt hatten sie sich beim Fasching in München 1972 inzwischen ist Thea Gottschalk 73, Thomas Gottschalk 68. Das Ehepaar hat zwei erwachsene Söhne, und die Gottschalks sind auch Großeltern.

Das Paar habe sich vor geraumer Zeit getrennt, das erklärte Gottschalks Anwalt Christian Schertz an diesem Montag. "Wir bitten, die Privatsphäre der Familie Gottschalk zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.", sagte Schertz weiter.

Bekannt war Gottschalk - der sich auf Twitter @herbstblond nennt - vor allem durch seine Moderation der ZDF-Samstagabendshow «Wetten, dass..?» (1987 bis 1992 und 1994 bis 2011).

Auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer langen Ehe hatte Thomas Gottschalk vor wenigen Jahren geantwortet: "der Spaß". Laut Medien hat er jetzt eine neue Liebe...

Seit den 90er Jahren hatte Familie Gottschalk vor allem in den USA gelebt. Im vergangenen November war die Villa der Gottschalks bei den dramatischen Waldbränden in Malibu abgebrannt. Seine Frau habe die Katzen gerettet, sagte er. Gottschalk verlor dabei "Der Panther" in der Handschrift von Rainer Maria Rilke. "Das ist ebenso in Flammen aufgegangen wie das Treppenhaus, durch das meine Kinder immer getobt sind."

Bei der Bambi-Verleihung in Berlin war Gottschalk in Deutschland.

Auf Twitter machen einige auch Scherze....

