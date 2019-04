"Ciao Roma" - Italiener strampeln für Umwelt-Greta

In Rom sind zu einem Auftritt der schwedischen Klima-AktivistinGreta Thunberg tausende Schüler zu einem „Klimastreik” zusammengekommen. Sie versammelten sich auf der zentralen „Piazza del Popolo” und folgten damit einem Appell der Bewegung „FridaysForFuture”.

"Ciao, Roma", sagte Greta, "das grundlegende Problem ist überall gleich: dass nichts unternommen wurde, um das Klima und den ökologischen Zusammenbruch zu bremsen."

"Wir sind nicht auf die Straße gegangen, damit die Leute Selfies mit uns machen und uns sagen, dass sie wirklich, wirklich bewundern, was wir tun. Wir Kinder tun das, um die Erwachsenen aufzuwecken... weil wir wollen, dass sie handeln... weil wir unsere Hoffnungen und Träume zurückhaben wollen. Wir sind nicht diejenigen, die diese Krise verursacht haben, aber wir haben beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, weil wir die Nase voll haben von all den Lügen und gebrochenen Versprechungen. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Zukunft".

Machen! – nach dem Motto setzten sich 120 Aktivisten auf’s Rad und machten Strom für Greta.

Die Schwedin hatte bei der Generalaudienz am Mittwoch kurz den Papst begrüßt. Franziskus hatte sie aufgefordert, ihren Kampf für den Klimaschutz weiterzuführen. Er hatte schon 2015 eine Enzyklika zu Umweltfragen herausgegeben. Andererseits unternahm er in sechs Jahren als Papst 28 Reisen außerhalb Italiens, meist im Flieger.

Die Kernforderungen der 16-Jährigen Greta, die seit vergangenem Sommer jeden Freitag demonstriert: Ein schnelles Aus für die klimaschädliche Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, keine Subventionen mehr für "dreckige" Energieträger, mehr Investitionen in erneuerbare Energien aus Windkraft und Sonne.

su