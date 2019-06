Spontanes Treffen: Trump trifft Kim

US-Präsident Donald Trump trifft an der innerkoreanischen Grenze mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Das erklärte Südkoreas Präsident Moon Jah e-In nur eine Stunde vor dem geplanten Treffen. Mit Moon beriet sich Trump auch über das weitere Vorgehen im Streit über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm.

Bereits am Samstag hatte Trump über Twitter eine unverbindliche Einladung für ein Treffen mit Kim ausgesprochen, der Nordkorea nun folgt.

"Ich werde erneut in die entmilitarisierte Zone fahren. Ich habe verstanden, dass sie ein Treffen wollen und ich möchte gern "hallo" sagen. Es wird sehr kurz sein, aber wir sind auf einem Gebiet, das sehr nah dran liegt. Wir müssen nicht weit reisen, das ist gut für uns beide. Wir werden sehen, was passiert, Sie versuchen das zu ermöglichen, was nicht so einfach ist", erklärte Trump auf einer Pressekonferenz vor dem Treffen.

Trump und Kim waren zuvor bereits zweimal, bei Gipfeltreffen in Singapur und Hanoi, zusammengekommen. Das letzte Treffen in Hanoi war ergebnislos abgebrochen worden, da sich die beiden Länder bei den Kernfragen zur atomaren Abrüstung Pjöngjangs und den Gegenleistungen der USA nicht einigen konnten.