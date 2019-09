Politiker in Berlin, mal herhören: In China wird zum 70. Jubiläum der Volksrepublik (30. September) ein neuer internationaler Flughafen in Betrieb genommen, Flughafen Peking-Daxing, offiziell Beijing New International Airport. Der neue Flughafen soll bis 2022 45 Millionen Passagiere und bis 2025 72 Millionen Passagiere jährlich bewältigen. Die Bauarbeiten begannen im September 2014. Zum Vergleich: Beim Flughafen Berlin Brandenburg (BER) erfolgte der erste Spatenstich zur zentralen Baustelleneinrichtung acht Jahre früher (5. September 2006) - ein TÜV-Bericht vom November 2017 deutete an, dass die Eröffnung bis 2021 verschoben werden könnte.

