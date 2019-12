Der Kuss von Piqué und Ramos

In der Nähe des Camp Nou Stadions in Barcelona ist vor EL CLASICO, dem Match zwischen dem FC Barcelona und dem langjährigen Widersacher Real Madrid, ein ganz besonderes Graffiti aufgetaucht. Darauf zu sehen sind Barcelonas Abwehrspieler Gerard Pique and Real Madrid Kapitän Sergio Ramos - und die beiden Fußballprofis küssen sich.

Der Titel des Street-Art-Werkes lautet "Kiss and Talk" - "Küssen und Reden".

Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wurde vom Konflikt um die Unabhängigkeit von Katalonien überschattet. Aber beide Teams waren in der katalanischen Hauptstadt im selben Hotel untergebracht.