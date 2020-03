Spanien: Beifall für die Helfer in der Not

no comment

Die Reihen im spanischen Abgeordnetenhaus haben sich erheblich gelichtet, doch das hielt die anwesenden Parlamentarier nicht davon ab, den Helden des Alltags per Beifall Dank zu zollen. Bedienste in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Polizisten, Supermarktangestellte, Lieferanten, Fernfahrer und viele andere Menschen gehen dazu. Sie sorgen auch in Spanien dafür, dass Kranke versorgt werden, dass die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs nicht abreißt und das Leben zumindest im Notbetrieb weitergeht.