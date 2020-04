Mehr als 4.500 Tote in Frankreich - davon 884 in Altenheimen

In Frankreich sind mehr als 4.500 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus in Krankenhäusern verstorben - 471 Todesfälle gab es in den vergangenen 24 Stunden. Das haben die Gesundheitsbehörden an diesem Donnerstag bekannt gegeben.

Dazu gibt es erstmals eine Gesamtzahl der Todesfälle in Alten- und Pflegeheimen, 884 Menschen sind dort im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Am schlimmsten ist die Lage in den sogenannten "Coronavirus-Hotspots" im Elsass und im Großraum Paris. Von dort werden Patienten, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, mit Zügen, Bussen, Flugzeugen und Hubschraubern in andere Landesteile verlegt. Auch Deutschland und die Schweiz haben zahlreiche Patienten aus Frankreich aufgenommen.

Die Zahl der Toten in Frankreich auf der Karte der Johns Hopkins Universität geht von knapp über 4.000 aus.