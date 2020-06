Trotz Corona: Tausende bei Pride-Veranstaltungen in Israel

Tausende haben am Sonntag an durch die Coronavirus-Krise eingeschränkten LGBT-Veranstaltungen in ganz Israel teilgenommen.

In Tel Aviv, wo eigentlich alljährlich die größte Pride-Parade des Nahen Ostens stattfindet, versammelten sich Nachtschwärmer auf dem Rabin-Platz zu einem Konzert mit lokalen Stars.

Eine Autostunde entfernt waren zahlreiche Polizisten im Einsatz, um die gleichzeitig stattfindende Veranstaltung in Jerusalem zu sichern, fast fünf Jahre nachdem ein Teilnehmer von einem jüdischen religiösen Extremisten ermordet worden war.

Am 30. Juli 2015 wurde die Teenagerin Shira Banki während der Parade von einem ultra-orthodoxen Juden erstochen, der auch sechs weitere Personen verwundete.

Die Polizei verhaftete vor der Veranstaltung am Sonntag 27 Personen, "um Zwischenfälle zu vermeiden", so ein Sprecher.

Die Parade begann mit mehreren hundert Menschen, die eine Schweigeminute zum Gedenken an Banki und "alle Opfer von Homophobie" abhielten.

Weitere Pride-Veranstaltungen fanden in der nördlichen Stadt Haifa und in Beersheva im Süden von Israel statt, alle unter dem Motto "die Revolution ist nicht vorbei".

Das Datum wurde gewählt, um an den 50. Jahrestag der ersten Gay-Pride-Parade in New York am 28. Juni 1970 zu erinnern.