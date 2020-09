Mit mehr als 13.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hat Frankreich an diesem Freitag einen neuen Höchststand vermeldet. Nicht nur in Paris, auch in anderen Großstädten ist der Run auf Testungen ungebrochen. Wie in dem Video in Paris stellen sich die Menschen manchmal schon eine Stunde vor der Öffnung bei Labors an. Andere Einrichtungen bestehen schon länger auf Terminvergabe.

Ein weiteres Problem ist, dass die Bekanntgabe des Ergebnisses nicht selten bis zu eine Woche auf sich warten läst. Das ist besonders unangenehm für international Reisende, die bei der Ein- oder Ausreise ein Testergebnis vorlegen müssen, das oft nicht älter als 48 Stunden sein darf.