Ho, ho, ho - bitte Abstand halten, Kinder!

Wenn in den USA der Weihnachtsmann - hier "Santa" genannt - vorbeikommt oder in Malls und Einkaufszentren Audienz gewährt, dann sitzen Kinder für gewöhnlich auf seinem Schoß. Doch, Corona macht auch diesem Brauch einen Strich durch die Rechnung. In Bridgeport, im US-Bundesstaat Connecticut hatten die lieben Kleinen jüngst Abstand zu halten. Und auf den Schoß des Mannes im roten Mantel durfte auch niemand. Zudem trug Santa einen Gesichtsschutz. Die Kinder schienen dennoch entzückt.