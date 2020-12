Beirut: Lichter für die Toten

no comment

Mit einem Fest der Lichter haben Einwohner von Beirut an die Opfer der verheerenden Explosion im Hafen der Stadt im August erinnert. Darüberhinaus wurde - in Anwesenheit von Feuerwehrleuten - auch ein Weihnachtsbaum erleuchtet. Der Schmuck des Baums wurde von dem libanesischen Künstler Hayat Nazer entworfen. Im Stadtviertel Gemmayzeh ließen Anwohner Laternen in den Himmel steigen.