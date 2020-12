Europa kurz vor dem Impfstart, in Deutschland gehen die Zahlen zurück

Das Robert Koch-Institut meldet am 26. Dezember für die vergangenen 24 Stunden 14.455 Neuinfektionen in Deutschland und 240 weitere Todesfälle.Die Zahlen sind deutlich niedriger als in den vergangenen Tagen - was aber vor allem an den Feiertagen liegt.

Über Weihnachten werden weniger Tests durchgeführt, zudem übermitteln weniger Gesundheitsämter ihre Daten. Die 7-Tage-Inzidenz betrug am Samstag 170,7, am Vortag hatte sie noch bei 188,8 und davor bei 200 gelegen.

Am Samstag vor einer Woche waren es noch 31.300 Neuinfektionen. Der Höchststand von 952 Corona-Toten wurde am 16. Dezember verzeichnet.

Inzwischen sind einen Tag vor Beginn der Impfungen die ersten Impfstoffdosen in einzelnen Bundesländern eingetroffen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor möglichen Anlaufschwierigkeiten der Impfaktion gewarnt.

Spanien

Im Pflegeheim San Pedro im nordspanischen El Astillero feiern die 70 Bewohner Weihnachten, abgeschirmt wegen strenger Corona-Beschränkungen.

Allein in den ersten drei Monaten der Pandemie waren mehr als 20.000 Menschen in spanischen Pflegeheimen gestorben. Knapp 50.000 sind es mittlerweile in Spanien insgesamt. Im Herbst waren die Infektionszahlen trotz zusätzlicher Vorsichtsmaßnahmen im ganzen Land erneut in die Höhe geschnellt.

Im Pflegeheim San Pedro hat es bisher keine Covid-19-Fälle gegeben, dennoch liegt eine Trauer über diesem Weihnachtsfest, weil die Bewohner ihre Töchter, Neffen und Enkelkindern wenn überhaupt, nur kurz hinter einer Plexiglasscheibe sehen können.

Aber es gibt auch Hoffnung: Die Impfung der Pflegeheimbewohner und des Personals soll auch hier am 27. Dezember beginnen.

Griechenland

In Griechenland sind die ersten 9.750 Impfstoff-Dosen gegen das Coronavirus eingetroffen. Der Transporter wurden von sechs Polizeiautos eskortiert, wie ein an der Grenze aufgenommenes Video zeigt.

Die Impfungen werden am Sonntag in fünf Athener Krankenhäusern mit dem Gesundheitspersonal und älteren Bewohnern von Pflegeheimenin beginnen.

Frankreich

In der zentralfranzösichen Stadt Tours ist ein erster Ansteckungsfall mit der neuen Coronavirus-Variante aus Großbritannien nachgewiesen worden. Die infizierte Person, ein Franzose mit Wohnsitz in London, hat keine Symptome und befindet sich in häuslicher Isolation.

Die neue Variante des Coronavirus gilt als ansteckender, aber nicht als gefährlicher.