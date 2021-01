Besserung in Sicht? RKI meldet 7141 Neuinfektionen

Das Infektionsgeschehen in Deutschland scheint langsam abzuflauen. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 7.141 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet – laut RKI der niedrigste Wert seit dem 20. Oktober. Vor einer Woche waren dort 12.497 Neuinfektionen registriert worden. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen traditionell niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird. Es lässt sich dennoch ein vorsichtig optimistischer Trend erkennen.

"Nach einem starken Anstieg der Fallzahlen Anfang Dezember, einem Rückgang während der Feiertage und einem erneuten Anstieg in der ersten Januarwoche scheinen sich die Fallzahlen wieder zu stabilisieren", schrieb das RKI in seinem Lagebericht am Sonntagabend.

An diesem Dienstag trifft sich Budneskanzlerin Angela Merkel mit den Ministrerpräsidenten der Länder, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Es wird mit einer Verschärfung der Maßnahmen gerechnet. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erklärt auf Twitter, warum Deutschland nicht darum herumkommt.

Ursprünglich war die nächste Bund-Länder-Schalte für den 25. Januar angesetzt, doch angesichts der Mutationen des Virus und des starken Infektionsgeschehens in ganz Europa wurde der Termin vorgezogen.