Pop-up-Performance im New Yorker Guggenheim Museum

Hip-Hop-Künstler treten bei einem Pop-up-Event im Guggenheim Museum in New York auf. Unter dem Titel "The Missing Element" verbindet die Show Beatboxing und Streetdance.

Als Teil seiner Aufgabe, zeitgenössische Kunst zu sammeln, zu bewahren und deren Verständnis zu fördern, veranstaltet das Guggenheim seit langem experimentelle Performances, Tanz, Musik und Theater. Dazu kommen verwandte Medien wie Film, Video und Installation.