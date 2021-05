Feuerwehr kämpft gegen Feuer im Gazastreifen

no comment

Palästinensische Feuerwehrleute versuchen, ein riesiges Feuer in einer Matratzenfabrik östlich von Jabalia im Norden des Gazastreifens zu löschen.

Der Konflikt mit israelischen Angriffen gegen Ziele im Gazastreifen und dem Beschuss israelischer Städte durch militante Palästinenser geht mittlerweile in die zweite Woche. Das Gesundheitsministerium in Gaza bezifferte die Zahl der Toten seit Beginn der Eskalation auf 212. Raketenbeschuss aus Gaza tötete derweil zehn Menschen in Israel.

Internationale Forderungen nach einem Waffenstillstand bleiben unbeachtet.