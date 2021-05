Impfstoff von Sanofi & GSK: Gute Versuchsergebnisse

Der gemeinsam vom französischen Arzneimittelunternehmen Sanofi und dem britischen GSK-Konzern entwickelte Covid-19-Impfstoff hat in der zweiten Testphase eine hohe Wirksamkeit gezeigt. Das gelte für das gesamte Erwachsenenalter, berichten die Unternehmen.

Bei den Versuchspersonen wurde demzufolge nach der Verabreichung des Mittels eine Anzahl an Antikörpern wie nach der Genesung von Covid-19 nachgewiesen. Getestet wurde der Impfstoff an 722 Menschen in Honduras und den Vereinigten Staaten zwischen 18 und 95 Jahren.

Es sollen weitere Versuchsreihen mit weltweit rund 37 000 Personen durchgeführt werden. Sanofi und GSK setzen darauf, bis Ende dieses Jahres eine Zulassung für ihren Impfstoff zu erhalten und dann die Herstellung im großen Stil zu beginnen. Es wurden bereits Vereinbarungen über Lieferungen in mehrere Länder, darunter Kanada und die USA, getroffen.

Ein zunächst von den beiden Unternehmen entwickeltes Mittel brachte in Tests insbesondere bei älteren Menschen nicht den erhofften Schutz. Daraufhin wurde der Impfstoff von Sanofi und GSK verändert.