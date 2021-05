Sagrada Família öffnet wieder

Die weltberühmte Basilika Sagrada Família in Barcelona hat seit diesem Wochenende wieder geöffnet. Es gab einen regelrechten Ansturm auf die Tickets. Mehr als tausend Karten wurden pro Stunde verkauft.

Die Sagrada Família war im vergangenen Oktober geschlossen worden. Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen aber auch jetzt längst nicht so viele Besucher in das Gotteshaus wie normal. Die Gottesdienste sollen aber wie geplant stattfinden. Die Sagrada Família ist das meistbesuchte Gebäude in Spanien. Normalerweise kommen etwa viereinhalb Millionen Menschen jedes Jahr zur Besichtigung.