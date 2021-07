JETZT LIVE: Pressekonferenz mit Merkel und Johnson

Die deutsche Bundeskanzlerin ist an diesem Freitag vermutlich zum letzten Mal offiziell in Großbritannien. Anlässlich ihres Treffens mit dem britischen Premierminister Boris Johnson stellen sich die beiden den Fragen der Medienvertreter in Johnsons Landsitz Chequers.

Bei dem Austausch dürfte es vor allem um die Corona-Pandemie und möglichen Reisebeschränkungen, eine Abstimmung bei der Außen- und Sicherheitspolitik und Nordirland gehen.

Zuletzt waren die Corona-Neuinfektionen durch die sich ausbreitende Delta-Variante in Großbritannien in die Höhe geschnellt. Vor dem Hintergrund der anstehenden EM-Fußballspiele in London mit 60.000 zugelassenen Gästen im Stadion wird erwartet, dass Merkel die Zuschauer-Regelungen thematisieren wird. Nach einem Spiel Englands gegen Schottland in der Vorrunde hatten sich mindestens 400 schottische Fans angesteckt, sie waren danach positiv getestet worden.

In Großbritannien hingegen wurden Deutschlands Bemühungen strengere Einreiseregeln für Briten in der EU durchzusetzen, kritisch beurteilt. Deutschland stuft Großbritannien derzeit als Virusvariantengebiet ein, Briten dürfen nicht ohne weiteres in Deutschland einreisen, auch wenn sie vollständig geimpft sind. Für Einreisende mit deutscher Staatsbürgerschaft oder mit ständigem Wohnsitz in Deutschland gilt diese Regelung nicht. Sie müssen aber dennoch 14 Tage lang in Quarantäne bleiben.

In andere EU-Länder können Briten allerdings weiterhin relativ problemlos einreisen. Merkel hatte sich dafür ausgesprochen, EU-weit eine einheitliche Regelung für britische Touristen durchzusetzen, ist aber damit bislang am Widerstand der stark vom Tourismus-abhängigen Staaten wie Spanien oder Griechenland, gescheitert.

Ein weiteres Thema dürfte die Abstimmung bei Außen- und Sicherheitsthemen zwischen dem Inselstaat und der EU sein, genau so wie das seit dem beschlossenen Brexit dominierende Streitthema Nordirland. Zwar war erst kürzlich der als "Würstchenkrieg" bekannt gewordene Streit um die Einfuhr gekühlter Fleischprodukte nach Nordirland beigelegt worden, eine langfristige Lösung gibt es jedoch nicht. Im Brexit-Austrittsvertrag legt fest, dass Nordirland als Teil des europäischen Binnenmarktes behandelt werden soll, um so beispielsweise Warenkontrollen an der Grenze zum EU-Mitglied Irland zu verhindern. Umgedreht entstehen diese aber, wenn waren von England, Schottland, Wales nach Nordirland gebracht werden sollen. Die Briten und die EU machen sich dafür gegenseitig verantwortlich.

Nach dem Treffen mit Johnson wird Merkel zum dritten Mal zu Gast bei Queen Elizabeth II. sein, für die die deutsche Bundeskanzlerin schon häufiger ihre Anerkennung zum Ausdruck gebracht hat.