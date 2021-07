In Kalifornien wütet ein Waldbrand am Lake Tahoe in der Nähe der Grenze zu Nevada. Er droht die Kleinstadt Markleeville zu verwüsten und hat auf dem Weg dorthin bereits einen Highway übersprungen. Dadurch ist auch der Flughafen Alpine County in Gefahr geraten.

Die Flammen haben bereits ein Ausmaß von 82 Quadratkilometern angenommen. Mehrere Siedlungen und Ortschaften sind bereits evakuiert worden.