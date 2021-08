Gold für USA, Kenia und Türkei: Die Olympia-Ergebnisse

OIympia-Triumph für das US-Basketball-Team und NBA-Superstar Kevin Durant: Die Amerikaner holten in Saitama Gold gegen Frankreich. In einem weitestgehend einseitigen Finale bezwangen sie die nur phasenweise ebenbürtigen Franzosen souverän mit 87:82 und wurden damit zum vierten Mal hintereinander Olympia-Sieger. Durant machte allein 29 Punkte.

Zwei Kenianerinnen siegen im Marathon

Beim Frauen-Marathon siegte die Kenianerin Peres Jepchirchir. Sie lief die 42,195 Kilometer in der Hitze von Sapporo in 2 Stunden, 27 Minuten und 20 Sekunden. Silber ging ebenfalls an Kenia, an die 16 Sekunden langsamere Brigid Kosgei, die als Favoritin angetreten war. Bronze holte Molly Seidel für die USA.

Große Freude bei den Beachvolleyballern aus Norwegen: Sie holten in Tokio gegen Russland erstmals Olympia-Gold. Christian Sörum und Anders Mol schlugen die russischen Weltmeister Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski klar mit 2:0.

Stechen beim Damen-Golf

Im Damen-Golf holte die US-Amerikanerin Nelly Korda Gold. Die Nummer eins der Welt gewann das Turnier mit einem Gesamtergebnis von 267 Schlägen. Bei der Silber- und Bronzemedaille kam es zu einem Stechen zwischen der schließlich erfolgreicheren Japanerin Mone Inami und Lydia Ko aus Neuseeland, da beide 268 Schläge brauchten.