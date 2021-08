New Orleans: Flucht vor Wirbelsturm „Ida“

New Orleans im Bundesstaat Louisiana ist nicht die einzige Stadt in den Vereinigten Staaten, die sich auf den Durchzug des Wirbelsturms Ida vorbereitet. Geschäfte wurden verrammelt, an Tankstellen deckten sich viele Menschen mit einem Treibstoffvorrat ein.

US-Präsident Joe Biden sagte: „Wir haben mit den Gouverneuren von Louisiana und Mississippi sowie der Gouverneurin von Alabama gesprochen, um abzufragen, was sie vor der Ankunft des Sturms von uns benötigen." Für Louisiana, so Biden, habe er bereits eine Notfallerklärung unterzeichnet, damit die notwendigen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um mit all dem umzugehen, was auf einen zukomme.

Unter anderem wird Hochwasser erwartet. Diese stellen bei Tropenstürmen eine besondere Gefahr dar. Dem Amt für Katastrophenschutz in Louisiana zufolge waren zwischen 1963 und 2012 beim Durchzug von Wirbelstürmen 50 Prozent der Todesopfer auf Hochwasserfolgen zurückzuführen.

